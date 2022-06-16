МОСКВА, 16 июн ПРАЙМ. Средний чек на покупку клубники с начала июня в целом по России снизился на 5%, а в Москве – на 13%, говорится в исследовании аналитического ресурса "Чек Индекс", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. Бензин Аи-92 и дизель за неделю снова подешевели в России

"Средний чек покупки упаковки свежей клубники по РФ 10 июня составил 346 рублей, что на 5% ниже, чем 1 июня. При этом в Москве средний чек 10 июня составил 258 рублей, что на 13% ниже, чем 1 июня", — выяснили аналитики.

Эксперты "Чек Индекса" отмечают, снижение среднего размера трат на клубнику особенно заметно в столице, где в начале месяца открылись специализированные уличные торговые точки по продаже ягоды. Благодаря хорошему урожаю садовой клубники в этом сезоне, продукции на прилавках достаточно.

Это, по оценке экспертов, способствует в том числе снижению цен на такой товар в магазинах. В топе продаж – грунтовая клубника из южных регионов России, в пластиковой таре по 200-250 грамм.