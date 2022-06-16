МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Онлайн-продажи материальных товаров в России за первый квартал 2022 года по отношению к аналогичному периоду 2021 года выросли на 65%, превысив 1,2 триллиона рублей, при этом ожидается, что в среднесрочной перспективе положительная динамика сохранится, говорится в исследовании информационно-консалтингового агентства INFOLine, результаты которого есть в распоряжении РИА Новости. Эксперты подсчитали траты россиян на онлайн-покупки в мае

"В первом квартале 2022 года рост онлайн-продаж материальных товаров ускорился до 65%, и они превысили 1,2 триллиона рублей", — выяснили специалисты. "Наиболее динамичный рост продолжили демонстрировать мультикатегорийные маркетплейсы Wildberries, Ozon, "Яндекс.Маркет", AliExpress и "СберМегаМаркет", — отметили они.

По мнению авторов исследования, "в среднесрочной перспективе с учетом существенно более низкого — чем в большинстве развитых стран — уровня проникновения онлайн-торговли, завершения трансформации покупательского поведения высокие темпы роста онлайн-продаж сохранятся".

Согласно их прогнозам, рост онлайн-продаж материальных товаров в РФ составит не менее 30% в 2023 году и не менее 25% в 2024 году. Кроме того, аналитики полагают, что по итогам 2024 года онлайн-продажи материальных товаров превысят 10 триллионов рублей.

В 2021 году, уточнили специалисты, продажи в российских интернет-магазинах выросли на 45%, превысив 3,65 триллиона рублей.