2022-06-16T20:45:54+03:00
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2022
https://1prime.ru/consumer_markets/20220616/837199512.html
Захарова пошутила по поводу ухода Coca-Colа из России
Потребрынок
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с юмором отреагировала на новости об уходе компании Coca-Cola из России. "Господи, а чем мы будем ржавчину отмывать?!!",- написала... ПРАЙМ, 16.06.2022
потребрынок, бизнес, новости, мария захарова, coca-cola
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с юмором отреагировала на новости об уходе компании Coca-Cola из России.
"Господи, а чем мы будем ржавчину отмывать?!!",- написала она в своем Telegram-канале.
Ранее компания объявила, что больше не будет производить и продавать напитки в России.