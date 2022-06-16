МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с юмором отреагировала на новости об уходе компании Coca-Cola из России. МИД России прокомментировал слова Байдена о "путинской инфляции"

"Господи, а чем мы будем ржавчину отмывать?!!",- написала она в своем Telegram-канале.

Ранее компания объявила, что больше не будет производить и продавать напитки в России.