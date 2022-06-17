МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Заменить продукцию IKEA, решившую не возобновлять продажи в России, людям, затеявшим ремонт или обновление интерьера, помогут торговые сети "Леруа Мерлен", "Максидом", Castorama, OBI и Hoff, рассказали дизанеры РИА Недвижимость. Эксперт спрогнозировал судьбу доли ушедшей с российского рынка IKEA

На текущей неделе IKEA объявила о сокращении бизнеса в России. Как пояснил представитель сети, компания не видит возможности возобновить продажи в стране в обозримом будущем и в связи с этим проведет сокращения российского персонала, а также намерена продать свои местные фабрики.

"Альтернативными магазинами, которые оттянут на себя покупателей IKEA, станут "Леруа Мерлен", "Максидом", Castorama, OBI и Hoff. Хотя из-за разной спецификации магазинов, подбор подходящих друг к другу элементов интерьера может потребовать больше времени, что негативно скажется на сроках ремонта", — рассказала арт-директор собственной студии дизайна интерьеров Александра Кудрявцева.

По ее словам, окончательный уход IKEA неприятный удар по деятельности многих дизайнеров, работающих в масс-маркете, которые в своих проектах использовали продукцию шведского бренда. Большинству таких специалистов может потребоваться до полугода для изучения и наработки материала у отечественных и других зарубежных производителей, предположила Кудрявцева.

Руководитель студии дизайнов интерьера MB DS Мария Боровская отметила, что из-за необходимости времени на переориентирование мощностей отечественных производств и проблем с логистическими цепочками, цены на дизайнерский ремонт в эконом- и среднем сегменте в итоге прибавят 20-30%. И такая тенденция может продлиться не один год, предупредила она.

Коммерческий директор мебельной фабрики "Мария" Лилия Кац считает, что в ближайшее время, скорее всего, увеличится количество индивидуальных мастерских, копирующих продукцию IKEA, однако из-за нехватки адекватных комплектующих, качество продукции будет у них будет ниже в сравнении с глобальной сетью.

IKEA — крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции. С 2000 года компания открыла в нескольких регионах России 14 полноформатных магазинов и три торговые точки городского формата в Москве. В марте компания сообщила, что приостанавливает все продажи в России.