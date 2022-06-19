С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — ПРАЙМ. Разрешение дистанционной продажи алкоголя не приведет к росту его потребления в России, заявил РИА Новости президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов в ходе интервью на ПМЭФ. Российские компании изучают перспективы расширения в ЕАЭС

"Я слышу аргументы, что это (дистанционная продажа — прим.) может повлиять на количество потребляемого алкоголя, но на мой взгляд, это вообще никак не повлияет, потому что это просто канал, в котором человек может обслуживаться", — сказал он.

Он отметил, что если еще несколько лет назад этот разговор мог быть преждевременным, то сейчас он вполне актуален и технологии позволяют его реализовать.

Кроме того, есть ряд стран, где онлайн продажа алкоголя всегда была разрешена, и это ни на что не повлияло, заключил Соколов.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 10.00 мск.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходил в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.