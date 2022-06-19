Испанский ретейлер модной одежды окончательно покидает Россию
Испанский ретейлер модной одежды Mango окончательно уходит из России
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МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Испанская компания одежды Mango решила полностью закрыть свой бизнес в России. Об этом сообщает издание El Pais, ссылаясь на осведомленные источники.
Отмечается, что бренд принял решение прекратить прямые продажи на российском рынке после 23 лет работы в стране "в связи с неопределенностью относительно развития геополитической ситуации".
Владельцы Mango заключили договор с рядом франчайзинговых партнеров о передаче им своего бизнеса в России с сохранением рабочих мест 800 сотрудников. Компания продала все 55 магазинов, при этом сумма сделки держится в секрете.
Mango временно приостановила свою деятельность в России в марте, в том числе онлайн-продажи.