МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Испанская компания одежды Mango решила полностью закрыть свой бизнес в России. Об этом сообщает издание El Pais, ссылаясь на осведомленные источники. Названы товары, которые подешевеют из-за параллельного импорта

Отмечается, что бренд принял решение прекратить прямые продажи на российском рынке после 23 лет работы в стране "в связи с неопределенностью относительно развития геополитической ситуации".

Владельцы Mango заключили договор с рядом франчайзинговых партнеров о передаче им своего бизнеса в России с сохранением рабочих мест 800 сотрудников. Компания продала все 55 магазинов, при этом сумма сделки держится в секрете.

Mango временно приостановила свою деятельность в России в марте, в том числе онлайн-продажи.