МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. На Западе на фоне неблагоприятной мировой обстановки начинается дефицит популярных продуктов питания. Об этом пишет агентство Bloomberg. В США рассказали, что станет "убийственным" для Байдена

За последние несколько месяцев многие, казалось бы, вполне обычные продукты питания стали вдруг необычно дорогими или же их очень сложно найти на полках магазинов. В пример можно привести салат-латук в Австралии, лук и салями в Японии, поп-корн в Соединенных Штатах, и даже бутылочное пиво в Германии. Их дефицит, как пишет Bloomberg, заставляет рестораны и кафе искать альтернативы для своих клиентов.

В Великобритании McDonald's пришлось ограничивать использование помидоров, и класть в сэндвич всего один ломтик вместо двух. Их нехватка объясняется высокой стоимостью отопления теплиц для выращивания данных овощей. Что же касается любителей пива в Германии, то они начали массово сталкиваться с нехваткой бутылок. Теперь пивоваренные заводы в этой стране призывают покупателей своей продукции сдавать им пустые бутылки, а не выбрасывать.

Дефицит попкорна в США также стал беспокоить киноманов: ведь миллионы американцев идут в кинотеатры на летний сезон блокбастеров, и, разумеется, рассчитывают съесть там порцию традиционного "киношного" продукта. И проблема даже не в том, что возникает дефицит таких контейнеров, как крышки, картонные стаканы и бумажные пакеты для поп-корна, а, скорее, в том, что многие фермеры уже всерьез подумывают вообще отказаться от кукурузы и перейти на более прибыльные в наше время культуры. Не верьте ценникам: когда в Россию вернутся настоящие скидки

О глобальном дефиците картофеля заговорили после того, как McDonald's был вынужден приостановить продажи крупногабаритной картошки-фри в ряде стран, поскольку проблемы в цепочке поставок замедлили поставки. В сингапурских ресторанах KFC картофель-фри решили заменять вафельным хэшем.

Bloomberg отмечает, что сложившаяся ситуация ситуация объясняется несколькими факторами: погодными условиями, последствиями пандемии COVID, а также геополитической обстановкой, сложившейся на фоне текущего украинского кризиса.