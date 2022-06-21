МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Цены на корма для собак, кошек и хомяков с начала февраля выросли в России, при этом корм для собак показал самую ощутимую динамику — стоимость этой продукции за отчетный период поднялась на 24%, говорится в исследовании сервиса ОФД от "Контур.Маркета", подготовленном для РИА Новости. В Италии опубликован список 20 максимально подорожавших продуктов в мае

В своем материале аналитики ввели понятие "пиковой недели" — это неделя с 14 по 20 марта, когда (отчетный период — с начала февраля по начало июня) был замечен наибольший объем продаж соответствующих кормов: продажи подскочили на 36% к началу февраля, а средняя цена выросла на 8%. Специалисты такой скачок продаж в эту неделю объяснили изменениями курса валют и опасениями владельцев животных, что иностранные бренды кормов могут покинуть рынок РФ. В целом же специалисты сравнили периоды с начала февраля по начало июня в разбивке по неделям.

"Цены на корма для собак: начало февраля — 450 рублей, 11 (пиковая) неделя — 533 рубля, на сегодняшний день — 559 рублей", — говорится в исследовании. Там же уточняется, что цена на корм для хомяков в начале февраля составляла 165 рублей, в пиковую неделю — 186 рублей, на сегодня — 192 рубля. Корм для кошек в начале февраля стоил 30 рублей, в пиковую неделю вырос до 36 рублей, а сейчас немного подешевел — до 34 рублей. Таким образом, цены на корма для собак, хомяков и кошек выросли с начала февраля по сегодня на 24%, 16% и 13% соответственно.

Кроме того, исследователи выяснили и период самых высоких цен на корм — с 28 февраля по 6 марта.

"Тогда средняя стоимость выросла на 24% по сравнению с ценами в начале февраля", — говорится в сообщении.

Специалисты также отметили, что в апреле ажиотаж вокруг покупок кормов для домашних животных спал — так, в этот месяц, по сравнению с пиковой неделей, он снизился на 25%. Согласно прогнозам аналитиков, скоро цены на корм вернутся "на уровень февраля, возможно, будут на 2-5% ниже". Это связывают с тем, что владельцы домашних питомцев еще в феврале закупились впрок, а корма могут храниться достаточно долго.