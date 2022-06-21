МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Тридцать ресторанов сети "Вкусно — и точка", преемника McDonald's, откроются до конца недели в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, причем 14 из них заработают уже завтра, 22 июня, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "Биг Тейсти" вернется в Россию под новым названием

"Рады сообщить, что уже завтра, 22 июня, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области возобновят свою работу 14 предприятий сети "Вкусно – и точка". Они будут открыты для посещения с 10:30", — рассказали в компании.

В пресс-службе отметили, что также на этой неделе, 24 и 26 июня, свои двери откроют еще 16 предприятий сети "Вкусно – и точка" в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В числе адресов рестораны в поселках Ольгино, Шушары, а также города Кингисепп, Колпино и Выборг.

В пресс-службе также уточнили, что это первые корпоративные рестораны сети "Вкусно — и точка" вне Москвы и Подмосковья. При этом на минувших выходных в ряде городов, в числе которых Новосибирск, Уфа, Казань и другие, открылись франчайзинговые рестораны сети.

Американская сеть фастфуда McDonald's в марте приостановила свою деятельность в России, а позже решила полностью уйти с рынка и продать бизнес в РФ. Покупателем стал лицензиат компании Александр Говор, который будет управлять ресторанами под новым брендом "Вкусно — и точка".