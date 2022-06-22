МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Приготовление окрошки на кефире обойдется россиянам почти на 50 рублей дешевле, чем на квасе, при этом средняя стоимость пяти порции составит 550 рублей, свидетельствуют данные онлайн-сервиса доставки продуктов и товаров "СберМаркет", имеющиеся в распоряжении РИА Новости. Недельные расходы россиян растут третью неделю подряд

"Летом россияне делятся на два типа: одни готовят окрошку на квасе (чаще всего добавляя сметану), другие — на кефире. Но тем, кто предпочитает первый вариант, придется заплатить больше, чтобы приготовить любимое блюдо. Продуктовая корзина для окрошки на квасе оценивается в 573 рубля, в то время как окрошка на кефире обойдется в 524 рубля — на 49 рублей дешевле. Одна порция в этом случае будет стоить в среднем от 105 до 114 рублей", — говорится в исследовании.

Там же отмечается, что продукты для пяти порций окрошки обойдутся примерно в 550 рублей. Это полкилограмма картофеля, 400 грамм вареной колбасы, три яйца, 200 грамм редиса, 300 грамм огурцов, по 30 грамм укропа, петрушки и зеленого лука и, конечно, заправка — кефир или квас со сметаной. При этом финальная стоимость складывалась из средних цен на ингредиенты у крупнейших российских ритейлеров.

Кроме того, с наступлением тепла начал увеличиваться спрос на квас. Только за первые две недели лета россияне купили на 50% больше данного товара, чем за вторую половину мая. При этом подобного скачка в спросе на кефир аналитики не наблюдают.