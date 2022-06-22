МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Продажи томатов и кабачков в России за период с апреля по май выросли в разы относительно февраля-марта текущего года, свидетельствуют данные онлайн-ритейлера "Самокат", имеющиеся в распоряжении РИА Новости. Аналитики выяснили, как дешевле приготовить окрошку

"Аналитики онлайн-ритейлера "Самокат" изучили спрос на фрукты, овощи и зелень в начале летнего сезона… Рекордный прирост по количеству продаж в категории "Овощи и зелень" продемонстрировали томаты (+337%). На втором месте кабачки (+218%), на третьем — редис (+94%). В пятерку наиболее востребованных овощей также вошли салаты (+46%) и базилик (+41%)", — говорится в исследовании.

При этом вырос спрос и на сезонные продукты. Так, в категории "Фрукты и ягоды" наибольший прирост показали клубника (+525%), персики и нектарины (+76%), груши (+68%), грейпфрут (+57%) и киви (+20%).

Отмечается, что в топ-5 городов с наибольшим количеством продаж свежих овощей и фруктов вошли Москва, Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск и Нижний Новгород.

"Помидоры, огурцы и картошку россияне едят круглый год, в то время как фрукты и ягоды — сезонные продукты. Традиционно в июне кратно увеличивается спрос на ягоды… Отмечаем также хороший урожай авокадо. В следующем месяце прогнозируем высокий спрос на "косточковые" — персики, абрикосы и нектарины. Также в июле начинаются активные продажи лесных грибов", — заключил менеджер по маркетинговому продвижению категорийных проектов "Самоката" Анатолий Галенко.