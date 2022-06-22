МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ не рассматривает возможность внесения напитков от Coca-Cola Company в список параллельного импорта, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. Совфед одобрил закон о параллельном импорте в России

"В настоящее время на площадке Минсельхоза России не рассматривается возможность внесения напитков под брендами Coca-Cola Company в список товаров для параллельного импорта", — говорится в сообщении.

Отмечается, что действующие мощности по производству безалкогольных напитков в РФ позволяют обеспечивать внутренний спрос в полном объеме. "Отечественные производители поставляют на рынок широкий ассортимент продукции, включая сладкие газированные напитки, соки и другие товары", — подчеркнули в пресс-службе.

Coca-Cola Hellenic — одна из крупнейших компаний в мире по розливу и дистрибуции напитков под товарными знаками The Coca-Cola Company. В России компания представлена ООО "Кока-Кола Эйч Би Си Евразия" и владеет заводами в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и других городах. В начале марта компания сообщила, что приостанавливает деятельность в РФ из-за ситуации вокруг Украины.