МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Мебель, электроника и туры за рубеж подешевели в Москве в мае, сообщает в четверг пресс-служба департамента экономической политики и развития города. Продажи новостроек в Москве побили рекорд прошлого года

Отмечается, что инфляция в Москве в мае составила 0,1% к апрелю – это самый низкий показатель с начала текущего года. С начала года цены в столице выросли на 11,6%, что меньше общероссийского показателя на 0,23 процентного пункта.

"Из непродовольственных товаров в мае больше всего подешевели цифровая техника – на 3,5–3,7%, галантерея – на 2,1%, мебель – на 2%, медикаменты – на 1,3%. В основном речь идет о категориях товаров с высокой долей импортной продукции, которая ранее подорожала, а затем стала дешеветь в связи с укреплением курса рубля. По той же причине зафиксировано снижение стоимости зарубежных туров по отдельным направлениям. Так, поездки в Египет упали в цене на 15,7%, в ОАЭ – на 12,8%, в Турцию – на 6,7%", — рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов, слова которого приводятся в сообщении.

Сообщается, что среди продовольственных товаров в мае сильнее всего снизилась стоимость огурцов – на 15,4%, помидоров – на 11,8%, капусты – на 9,6%, а также груш – на 3,1%. Яйца подешевели в среднем на 2,4%.

"С начала 2022 года продовольственные товары внесли наибольший вклад в инфляцию, но подорожали в Москве меньше, чем в среднем по России. Прирост цен на них за пять месяцев в столице составил 12,5% против 13,8% по стране в целом. Меньшими темпами в столице дорожали и непродовольственные товары: на 12,6% против 13,4% по России. Только цены на услуги в Москве выросли больше, чем в среднем в стране – на 9,6% против 6,8% соответственно. Прежде всего это вызвано повышением цен на зарубежные туристические поездки в результате ослабления курса рубля в марте", – пояснил Пуртов.