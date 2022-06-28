МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Мебель и другие товары для дома шведского бренда IKEA стали доступны для заказа на Wildberries, передает корреспондент РИА Новости. IKEA начала распродажу товаров среди своих сотрудников

Так, на этой площадке в интернете уже доступна мебель для хранения, текстиль для дома, в том числе шторы, и другие товары.

В середине июня пресс-служба Wildberries анонсировала, что маркетплейс запустит продажи мебели и аксессуаров для дома отечественных поставщиков IKEA.

До этого IKEA объявила о сокращении бизнеса в России. Как пояснил представитель ритейлера, компания не видит возможности возобновить продажи в стране в обозримом будущем и в связи с этим проведет сокращения российского персонала, а также намерена продать свои местные фабрики. Преемник McDonald's откроет все рестораны в России до осени

Накануне IKEA также разрешила своим сотрудникам приобретать товары в российских магазинах сети, а для остальных покупателей компания обещает через несколько дней провести распродажу онлайн.

IKEA — крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции. С 2000 года компания открыла в 13 регионах России 26 магазинов (включая гипермаркеты в ТЦ "Мега", студии и магазины городского формата). В марте IKEA сообщила, что приостанавливает все продажи в России.