МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Страны "Большой семерки" выделят до пяти миллиардов долларов на обеспечение мировой продовольственной безопасности, сообщает агентство Франс Пресс, ссылаясь на американского чиновника. Страны G7 введут санкции против ответственных за "кражу украинского зерна"

"G7 возьмут на себя обязательство выделить до 5 миллиардов долларов для решения проблем глобальной продовольственной безопасности, более половины поступит от Соединенных Штатов", — рассказал собеседник.

В ООН уже несколько раз заявляли об угрозе мирового продовольственного кризиса в связи с нехваткой зерна. Запад обвиняет в сложившейся ситуации Россию, которая якобы противодействует поставкам украинского зерна на мировые рынки. Москва такие обвинения категорически отвергает.

Россия уже предложила разминировать подходы к украинским портам, чтобы дать кораблям возможность войти в порт, загрузиться зерном и проследовать в сторону международных вод. Однако четких очертаний плана пока нет, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Саммит лидеров G7 (Германия, Франция, Италия, Великобритания, США, Канада, Япония) проходит 26-28 июня в баварском замке Эльмау в Германии. По данным Guardian, ключевой темой встречи станет ситуация на Украине и ее последствия – "от нехватки энергии до продовольственного кризиса".