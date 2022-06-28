Страны G7 выделят средства на обеспечение продовольственной безопасности
Франс Пресс: страны G7 выделят до пяти миллиардов долларов на решение проблем с продовольствием
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МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Страны "Большой семерки" выделят до пяти миллиардов долларов на обеспечение мировой продовольственной безопасности, сообщает агентство Франс Пресс, ссылаясь на американского чиновника.
"G7 возьмут на себя обязательство выделить до 5 миллиардов долларов для решения проблем глобальной продовольственной безопасности, более половины поступит от Соединенных Штатов", — рассказал собеседник.
В ООН уже несколько раз заявляли об угрозе мирового продовольственного кризиса в связи с нехваткой зерна. Запад обвиняет в сложившейся ситуации Россию, которая якобы противодействует поставкам украинского зерна на мировые рынки. Москва такие обвинения категорически отвергает.
Россия уже предложила разминировать подходы к украинским портам, чтобы дать кораблям возможность войти в порт, загрузиться зерном и проследовать в сторону международных вод. Однако четких очертаний плана пока нет, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Саммит лидеров G7 (Германия, Франция, Италия, Великобритания, США, Канада, Япония) проходит 26-28 июня в баварском замке Эльмау в Германии. По данным Guardian, ключевой темой встречи станет ситуация на Украине и ее последствия – "от нехватки энергии до продовольственного кризиса".