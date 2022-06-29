МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Две крупные сети быстрого питания в России — KFC и Burger King — переходят на напитки "Черноголовки", лимонады и воду, выяснил корреспондент РИА Новости. Российские рестораны ищут альтернативу Coca-Cola

Посетителям KFC в Москве уже предлагают в меню колу из "Черноголовки", а также лимонады "май-тай", "пина-колада" и обычную и газированную воду. Колу посетителям пока предлагают в бутылках за 99 рублей и на вкус она практически не отличается от традиционной Coca-Cola.

В сети быстрого питания Burger King картина любопытная: только два из 12 кранов доступны посетителям и в них пока только холодный черный и зеленый чай. На остальных надпись: "Здесь просто вода" с припиской — "но это не навсегда".

Сотрудники одного из столичных ресторанов Burger King рассказали корреспонденту РИА Новости, что предприятие уже заключило договор с "Черноголовкой" и в скором времени в ресторанах будет представлено семь разных лимонадов от этого бренда. Преемник McDonald's откроет все рестораны в России до осени

При этом Coca-Cola пока еще есть в ресторанах преемника McDonald's в России — сети быстрого обслуживания "Вкусно — и точка". Гендиректор компании Олег Пароев в середине июня сообщал, что рестораны сделали определенный запас Coca-Cola, но он рано или поздно закончится, поэтому сеть уже сейчас ищет замену, в числе кандидатов есть и "Черноголовка".

Coca-Cola пока представлена и в меню сети ресторанов быстрого питания Black Star Burger. Однако агентству в компании рассказали, что тоже ведут переговоры с крупными российскими производителями газировки, кроме того предлагают посетителям авторские лимонады.

Coca-Cola Hellenic Bottling Company (Coca-Cola HBC) в середине июня объявила о том, что останавливает производство и продажу напитков под брендами Coca-Cola Company на территории России. В начале марта PepsiCo заявила, что прекращает рекламную деятельность и продажу напитков в России. PepsiCo Inc. владеет брендами Pepsi, 7up, Mirinda, Diet Pepsi, Tropicana, Lay's, Cheetos, Doritos и рядом других.