МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Компания Unilever заключила новое соглашение со своей дочерней компанией-производителем мороженого Ben&Jerry's о возобновлении продаж по всему Израилю и на Западном берегу реки Иордан после прошлогоднего решения Ben&Jerry's прекратить продажи мороженого в поселениях Западного берега, говорится в релизе на сайте Unilever. СМИ: Unilever заменила некоторые ингредиенты в своих продуктах

В июле 2021 года компания-производитель популярного в Израиле мороженого Ben&Jerry's заявила, что перестанет продавать свою продукцию в поселениях на Западном берегу реки Иордан, поскольку продажа мороженого "на оккупированных палестинских территориях несовместима с ценностями компании".

"Сегодня Unilever объявила о достижении нового соглашения с Ben&Jerry's в Израиле, которое обеспечит доступность мороженого для всех потребителей. Новое соглашение означает, что (мороженое) Ben&Jerry's будет продаваться под названиями на иврите и арабском языках по всему Израилю и на Западном берегу (реки Иордан) под полным правом собственности его нынешнего лицензиата", — говорится в сообщении.

Прошлогоднее решение компании тогда вызвало критику со стороны израильских властей. В частности, премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что "мороженого много, а государство одно". Он добавил, что, по его мнению, это "морально неправильное решение, которое также окажется деловой ошибкой".