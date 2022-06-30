МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. "Магнит" начал тестировать новый формат магазинов у дома "плюс" с расширенным ассортиментом, в которых будут представлены в том числе товары из магазина косметики торговой сети, сообщает ритейлер. Магазины X5 полностью перейдут на российское ПО летом

"Магнит" тестирует магазины у дома "плюс" — с расширенным ассортиментом и большей площадью… Открытие торговых точек нового формата – это тестирование концепции, отвечающей запросам покупателей, которым недостаточно классических магазинов у дома, при этом разместить в локации полноценный супермаркет не представляется возможным", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент два магазина нового формата открыты в Москве и Геленджике, а в июле этого года планируется запустить еще несколько точек в Санкт-Петербурге и Казани. Предполагается, что магазины будут располагаться в местах активного пешеходного и автомобильного трафика.

Уточняется, что пилотный формат будет открываться на торговых площадях 550-900 квадратных метров. В магазинах появится зона кафе, кулинария на развес и другие опции. Производители предупредили о возможном росте стоимости соков

"Мы хотим протестировать в городах новый формат, который совмещает преимущества магазина у дома и классического супермаркета. Планировка и дополнительные сервисы отвечают основной задаче – создать комфортные и удобные условия для покупок, которые не занимают много времени, а ассортимент лучше соответствует потребностям жителей городов. Здесь также можно найти востребованные товары, за которыми ранее приходилось идти в "Магнит Косметик", — подчеркнул директор по управлению розничной сетью Руслан Исмаилов.

"Магнит" — одна из ведущих розничных сетей торговли продуктами питания в России. По состоянию на 31 марта сеть насчитывала 26 605 магазинов, расположенных в 3 946 населенных пунктах РФ.