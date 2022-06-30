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2022
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Путин призвал избежать трагедии на мировом продовольственном рынке
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ПУТИН: СЕЙЧАС НУЖНО ПРИНИМАТЬ МЕРЫ, ЧТОБЫ СИТУАЦИЯ НА МИРОВЫХ РЫНКАХ НЕ СТАЛА ТРАГИЧЕСКОЙ ПУТИН: ИЗ-ЗА ПАНДЕМИИ ЗАПАДНЫЕ СТРАНЫ НАЧАЛИ СГРЕБАТЬ С МИРОВЫХ РЫНКОВ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ... ПРАЙМ, 30.06.2022
потребрынок, бизнес, новости
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