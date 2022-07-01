МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Траты россиян на фитнес-клубы в мае-июне по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократились на четверть, говорится в исследовании платежного сервиса для интернет-магазинов CloudPayments (сервис входит в группу Cloud), результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. Эксперты подсчитали траты россиян на онлайн-покупки в мае

"В категории фитнес-клубов и спортивных студий в мае-июне 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года стали покупать меньше, но чаще: онлайн-оборот сократился на 5%, количество транзакций увеличилось на 27%, а средний чек сократился на 25% с 2 956 рублей до 2 208 рублей", — выяснили специалисты, изучив данные онлайн-платежей, совершенных с 1 мая по 30 июня 2022 и 2021 года.

По мнению авторов исследования, сокращение расходов на услуги спортивных клубов может быть связано как с тем, что россияне стараются экономить на этой категории трат и предпочитают заниматься спортом самостоятельно, так и с тем, что после пандемии многие фитнес-центры снизили цены на свои услуги, чтобы привлечь больше клиентов.

Кроме того, летом люди предпочитают чаще заниматься спортом на свежем воздухе в парках и за городом (бег, плавание, водные виды спорта), что также способствует снижению трат на спорт.