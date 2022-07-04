АМСТЕРДАМ, 4 июл — ПРАЙМ. Пустые полки появились в супермаркетах Нидерландов в результате скоординированных акций, которые проводят фермеры в знак протеста против экологической политики властей, передает специальный корреспондент РИА Новости. Шольц призвал немцев готовиться к длительному экономическому кризису

Десятки фермеров на тракторах в понедельник блокировали склады магазинов в Алмере, Алкмаре, Бреде, Бейлене, Девентере, Зволле, Неймегене и ряде других городов. Речь идет о крупных сетях Albert Heijn, Jumbo и Lidle.

Как можно убедиться, в ряде супермаркетов на границе с Германией появились "прогалины" на полках с хлебобулочными и кондитерскими изделиями, овощами и мороженым. Местным жителям повезло, что в регионе установилась умеренная температура, не превышающая 20 градусов.

Власти рекомендовали гражданам использовать общественные средства передвижения, чтобы добраться до аэропортов, поскольку большинство автомагистралей были закрыты протестующими.

Полиция останавливает и штрафует фермеров, многие из которых едут с национальными флагами.

Ранее правительство Нидерландов сообщило о введении более жестких мер по ограничению выбросов азота в окружающую среду. Фермеры вышли на протесты, заявив, что такая политика приведет к разорению многих сельских домохозяйств, так как именно скот и удобрения являются основными источниками выброса азота.