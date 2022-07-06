Калининградцев призвали не переживать из-за цен на продукты
Алиханов заявил, что ограничение транзита в Калининград не приведет к росту цен на продукты
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КАЛИНИНГРАД, 6 июл — ПРАЙМ. Жители Калининградской области могут не переживать за возможный рост цен на продукты из-за ограничения транзита через Литву, заявил в беседе в РИА Новости глава региона Антон Алиханов.
Он уточнил, что введенные Вильнюсом меры не распространяются на перевозку продовольствия.
"Пусть не переживают", — сказал губернатор.
Литва объявила о прекращении с 18 июня железнодорожного транзита в Калининград товаров, попавших под антироссийские санкции Евросоюза: стройматериалов, удобрений, цемента, металлов и другой продукции, которая составляет около половины всего грузопотока.
В Кремле подобные действия назвали незаконными и пообещали дать ответ на решения Вильнюса, если вопрос не будет решен дипломатическим путем.
Власти Калининградской области заявили, что не ожидают дефицита потребительских товаров, поскольку всё необходимое можно доставить паромами.