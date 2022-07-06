КАЛИНИНГРАД, 6 июл — ПРАЙМ. Жители Калининградской области могут не переживать за возможный рост цен на продукты из-за ограничения транзита через Литву, заявил в беседе в РИА Новости глава региона Антон Алиханов. Алиханов отметил, что "только угрозами можно чего-то добиться" от Литвы

Он уточнил, что введенные Вильнюсом меры не распространяются на перевозку продовольствия.

"Пусть не переживают", — сказал губернатор.

Литва объявила о прекращении с 18 июня железнодорожного транзита в Калининград товаров, попавших под антироссийские санкции Евросоюза: стройматериалов, удобрений, цемента, металлов и другой продукции, которая составляет около половины всего грузопотока.

В Кремле подобные действия назвали незаконными и пообещали дать ответ на решения Вильнюса, если вопрос не будет решен дипломатическим путем.

Власти Калининградской области заявили, что не ожидают дефицита потребительских товаров, поскольку всё необходимое можно доставить паромами.