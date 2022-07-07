МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Ресторатор Антон Пинский может приобрести бизнес американской сети кофеен Starbucks в России. Об этом сообщает издание "Ведомости" со ссылкой на источники. Американская сеть кофеен Starbucks уходит с российского рынка

Сделка может быть закрыта в конце июля, подчеркнули собеседники издания.

Отмечается, что покупка иностранного бизнеса включает в себя право аренды на все площади Starbucks без возможности использования продукции кофеен. Новый владелец должен будет провести ребрендинг по аналогии с McDonald's.