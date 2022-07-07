МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Министерство промышленности и торговли рассмотрит возможность снижения налога на добавочную стоимость (НДС) для социально значимых продуктов питания. Как пишут "Известия", речь идет о мясе, хлебе, молоке, чае и бананах.

В Минпромторге отметили, что предложение о снижении НДС на некоторые виды продуктов Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупных российских ретейлеров) "заслуживает внимания".

В министерстве добавили, что в случае необходимости регулирования уровня цен выступают за использование рыночных методов.

В частности, ретейлерам и поставщикам продуктов питания было рекомендовано переходить от привычной практики закупок на тендерах к прямым долгосрочным договорам. Что касается именно тендеров, то в этом случае, считает министерство, их проведение должно стать дополнительным рычагом быстрого пополнения запасов еды в периоды высокого или ажиотажного спроса на эти товары.

Напомним, что АКОРТ в прошлом месяце просила Федеральную налоговую службу (ФНС) рассмотреть вопрос снижения налога для торговых сетей. В ассоциации это объяснили необходимостью сдерживания роста цен на товары первоочередного спроса.