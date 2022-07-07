МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Маркетплейс Wildberries становится каналом сбыта контрафакта в России, однако компания готова создать систему по предотвращению таких продаж, заявил директор департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга РФ Владислав Заславский. Товары IKEA стали доступны для заказа на Wildberries

"Сегодня эта компания (Wildberries — ред.) действительно становится каналом сбыта контрафакта, и об этом свидетельствуют многочисленные жалобы, как от потребителей, поступающие в адрес Минпромторга, так и от представителей сообществ, например, союз кожевников", — сказал он в ходе круглого стола фракции "Новые люди" на тему: "Параллельный импорт: как защитить граждан от контрафакта и фальсификации" в Госдуме.

По его словам, были допущены случаи продажи рецептурных лекарств, БАДов, а также массовые случаи продажи контрафактной обуви. При этом Заславский отметил, что маркетплейс выразил готовность к тому, чтобы создать систему для пресечения возможных продаж через свою площадку контрафакта и фальсификата. Комментарием Wildberries агентство пока не располагает.

Ранее в июне пресс-служба компании опровергла РИА Новости информацию о том, что на площадке продаются поддельные товары, в частности детские подгузники. Перед этим в интернете появилась информация о том, что производитель подгузников Kioki обнаружил в продаже на маркетплейсе товары своего бренда, но от продавцов, которые не получали разрешение на их продажу.