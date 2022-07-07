МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Мировым правительствам нужно отказаться от ограничений в отношении движения продовольствия ради решения проблемы голода, заявил директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН по связям с Россией Олег Кобяков. Reuters предупредил о снижении урожая пшеницы в Европе из-за жары

"Международные сообщества и национальные правительства должны принимать достаточно оперативно меры, которые, в частности, прежде всего должны быть направлены на поддержку производителей, на использование ценовых стимулов, на отказ, по возможности, от политики ограничений, пошлин, квотирования, санкций", — подчеркнул он в ходе пресс-конференции.

По словам Кобякова, если разделить все производимое в мире продовольствие на число жителей планеты, этого бы хватило для обеспечения всех людей продуктами. Кроме того, он подчеркнул, что урожай зерна в этом году лишь немного сократился из-за засухи по сравнению с 2021 годом.

"С учетом имеющихся переходящих запасов зерна физическая доступность в мире будет обеспечена. Задача сделать так, чтобы не создавались искусственные барьеры", — отметил Кобяков.

Вместе с тем кризис экономической доступности продовольствия может сохраниться и в следующем году из-за накопительного эффекта внешних факторов, таких как стихийные бедствия, конфликты, разрыв продовольственных цепочек и логистических связей, добавил представитель ФАО. Песков заявил о востребованности российского зерна

ООН в среду опубликовала доклад, согласно которому число страдающих от голода людей во всем мире в 2021 году достигло 828 миллионов, что на 150 миллионов превышает доковидные показатели.

Организация уже несколько раз заявляли об угрозе мирового продовольственного кризиса в связи с нехваткой зерна. Запад обвиняет в сложившейся ситуации Россию, которая якобы противодействует поставкам украинского зерна на мировые рынки. Москва такие обвинения категорически отвергает.

Россия уже предложила разминировать подходы к украинским портам, чтобы дать кораблям возможность войти в порт, загрузиться зерном и проследовать в сторону международных вод. Однако четких очертаний плана пока нет, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.