МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Российские пивовары за последние годы столкнулись в своей работе с разного рода внешними вызовами, которые привели к росту себестоимости продукции, поэтому сейчас достаточно сложно сдерживать рост цены, который в целом все равно ниже инфляции, рассказал в интервью РИА Новости исполняющий обязанности президента AB InBev Efes (бренды Hoegaarden, Stella Artois, Velkopopovickу Kozel) Ораз Дурдыев. Преемник McDonald's в России опроверг появление пива в меню ресторанов

"Что касается роста цен, то он безусловно, будет происходить, но, если взглянуть на последние годы, то мы видим, что пиво всегда росло в цене примерно вдвое медленнее уровня роста инфляции", — сказал Дурдыев.

По его словам, первый этап повышения цен спровоцировало закрытие в пандемию портов Китая, но в этом году пивоваренная отрасль столкнулась с дополнительными беспрецедентными вызовами. Среди факторов, повлиявших на рост издержек — подорожание упаковки, расходы на сырье, транспортные расходы, уход иностранных производителей, поставлявших оборудование и производивших алюминиевую тару: например, за год стоимость стекла на рынке выросла на 20%, алюминий подорожал на 25%, а пластик – на 50%.

"Что касается этого года и прогнозов, исходя из текущей ситуации, рост может составить порядка 10-15% — стекло, 40-50% — пластик (сырьевая часть в ПЭТе), алюминий (сырьевая часть в банке) – 50-60%. Принимая во внимание двузначные показатели потребительской инфляции в 2022 году, можно говорить о том, что себестоимость пивоваренной продукции также будет расти", — сказал Дурдыев.

Еще один важный вопрос – отсутствие на локальном рынке хмеля, без которого невозможно добиться желаемого вкуса и аромата продукции. "Сейчас хмель возможно закупать в Турции, мы пытаемся наладить поставки, но полного спектра используемых и необходимых нам сортов там, к сожалению, нет. А объемы отечественного хмеля, который выращивается в Чувашии, очень скромные и не всегда соответствуют нашим спецификациям", — пояснил он.

Собеседник агентства говорит, что все производители стараются сдерживать повышение цен, насколько это возможно, учитывая возможное сокращение спроса на этом фоне и снижение покупательной способности населения. "Поэтому повышение цен в прошлом году было достаточно сдержанным, и проводилось не одномоментно, а плавно, в течение года. Аналогичный подход применяется и в 2022 году", — сообщил он.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства Прайм (медиагруппа "Россия сегодня") 1prime.ru в 10.00 мск.