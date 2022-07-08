И.о. президента AB InBev Efes Дурдыев предупредил о подорожании пива в России
МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Российские пивовары за последние годы столкнулись в своей работе с разного рода внешними вызовами, которые привели к росту себестоимости продукции, поэтому сейчас достаточно сложно сдерживать рост цены, который в целом все равно ниже инфляции, рассказал в интервью РИА Новости исполняющий обязанности президента AB InBev Efes (бренды Hoegaarden, Stella Artois, Velkopopovickу Kozel) Ораз Дурдыев.
"Что касается роста цен, то он безусловно, будет происходить, но, если взглянуть на последние годы, то мы видим, что пиво всегда росло в цене примерно вдвое медленнее уровня роста инфляции", — сказал Дурдыев.
По его словам, первый этап повышения цен спровоцировало закрытие в пандемию портов Китая, но в этом году пивоваренная отрасль столкнулась с дополнительными беспрецедентными вызовами. Среди факторов, повлиявших на рост издержек — подорожание упаковки, расходы на сырье, транспортные расходы, уход иностранных производителей, поставлявших оборудование и производивших алюминиевую тару: например, за год стоимость стекла на рынке выросла на 20%, алюминий подорожал на 25%, а пластик – на 50%.
"Что касается этого года и прогнозов, исходя из текущей ситуации, рост может составить порядка 10-15% — стекло, 40-50% — пластик (сырьевая часть в ПЭТе), алюминий (сырьевая часть в банке) – 50-60%. Принимая во внимание двузначные показатели потребительской инфляции в 2022 году, можно говорить о том, что себестоимость пивоваренной продукции также будет расти", — сказал Дурдыев.
Еще один важный вопрос – отсутствие на локальном рынке хмеля, без которого невозможно добиться желаемого вкуса и аромата продукции. "Сейчас хмель возможно закупать в Турции, мы пытаемся наладить поставки, но полного спектра используемых и необходимых нам сортов там, к сожалению, нет. А объемы отечественного хмеля, который выращивается в Чувашии, очень скромные и не всегда соответствуют нашим спецификациям", — пояснил он.
Собеседник агентства говорит, что все производители стараются сдерживать повышение цен, насколько это возможно, учитывая возможное сокращение спроса на этом фоне и снижение покупательной способности населения. "Поэтому повышение цен в прошлом году было достаточно сдержанным, и проводилось не одномоментно, а плавно, в течение года. Аналогичный подход применяется и в 2022 году", — сообщил он.
Полный текст интервью читайте на сайте агентства Прайм (медиагруппа "Россия сегодня") 1prime.ru в 10.00 мск.
https://1prime.ru/consumer_markets/20220708/837421051.html