АНКАРА, 8 июл — ПРАЙМ. Турция в первом полугодии экспортировала в Россию свежих овощей и фруктов на сумму свыше 456,1 миллиона долларов, что на 3% ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года, при этом РФ остается основным импортером данных продуктов, сообщает агентство Anadolu. Эксперт объяснила, как продавцы ягод и фруктов сохраняют их свежими

"По данным Ассоциации экспортеров свежих овощей и фруктов Эгейского региона, экспорт указанной продукции из Турции в январе-июне сократился на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 1 млрд 459 млн 656 тыс долларов. Основным импортером свежих овощей и фруктов из Турции продолжает оставаться Россия. В топ-5 в первой половине года также вошли соответственно Румыния, Германия и Украина. В январе-июне экспорт свежих овощей и фруктов из Турции в Россию сократился почти на 3% — с 471 млн 892 тыс долларов до 456 млн 133 тыс долларов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что экспорт свежих овощей и фруктов турецкого производства в Украину вырос на 20% — с 84,4 миллиона долларов до 101,5 миллиона. При этом Украина сохранила четвертое место в вышеуказанном списке. "Экспорт свежих овощей и фруктов из Турции в Румынию (второе место в списке) в первой половине года составил 126 млн 825 тысяч долларов, а в ФРГ- 124 млн 760 тысяч долларов (третье место в списке)", — уточняет агентство.

По мнению главы Союза экспортеров свежих фруктов и овощей Эгейского региона Турции Хайреттина Учака, 2022 год будет трудным для сектора свежих фруктов и овощей из-за низкой урожайности, позднего созревания некоторых фруктов, а также геополитической ситуации. Однако он уверен, что вопреки трудностям год удастся закрыть с хорошими показателями. Сезон цитрусовых, столового винограда, помидоров, овощей и косточковых культур, экспортируемых в больших объемах, только начался, отметил Учак. Россиянам объяснили, что означают сросшиеся ягоды черешни

"Рассчитываем закрыть пробелы за счет этой продукции. Возлагаем надежду на российский рынок", — заявил он.

Учак напомнил, что в начале сезона РФ ввела ограничение на экспорт пяти наименований продукции и в отношении 18 компаний, но позже этот запрет был снят. "Был запрет на экспорт свежего винограда, гранатов, груш, грейпфрутов и апельсинов. В настоящее время проблем с экспортом в Россию нет. Мы продаем в Россию в основном цитрусовые, свежие помидоры и свежий виноград", — отметил он.