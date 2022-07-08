МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на продовольствие в июне снизились по итогам третьего месяца подряд после того, как в марте они достигли рекордного максимума. Об этом в пятницу сообщила Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО) ООН. Путин заявил об усугублении продовольственного кризиса из-за санкций

Индекс цен на продовольствие, рассчитываемый ФАО ООН, в июне снизился до 154,42 пункта против 157,9 в мае. Данные за май были скорректированы: первоначально значение индекса составляло 157,4.

Тем не менее июньский индекс оказался на 23,1% выше по сравнению с уровнем годичной давности. Причиной этого являются последствия спецоперации России на Украине, опасения относительно неблагоприятных для сельского хозяйства погодных условий, сильный мировой спрос, а также высокие транспортные и производственные издержки.

"Факторы, способствующие росту мировых цен в первую очередь, продолжают оказывать влияние", — отметил главный экономист ФАО ООН Максимо Тореро Кульен.

Между тем в организации прогнозируют, что мировое производство зерновых в 2022-2023 сельскохозяйственном году составит 2,792 млрд тонн, а не 2,784, как ожидалось ранее. Это на 0,6% ниже по сравнению с рекордным уровнем, достигнутым в 2021-2022 году. Решетников призвал не переоценивать инфляцию в России

Субиндексы цен на молочные продукты и мясо выросли в июне. Между тем цены на зерновые в июне упали на 4,1% по сравнению с маем, но все же были на 27,6% выше уровня аналогичного периода предыдущего года. Субындексы цен на растительное масло и сахар также снизились.

Пересмотр прогноза производства зерновых в основном был обусловлен повышением оценки производства кормового зерна на 6,4 млн тонн, сообщили в ФАО.