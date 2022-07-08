2022-07-08T12:35:00+03:00
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2022
https://1prime.ru/consumer_markets/20220708/837425263.html
Мантуров исключил риски товарного дефицита в России
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НИ В ОДНОМ СЕГМЕНТЕ РОССИЙСКОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА ДАЖЕ БЛИЗКО НЕТ ТОВАРНОГО ДЕФИЦИТА — МАНТУРОВ ТОРГОВЫМ СЕТЯМ НЕОБХОДИМО ПОСТАВИТЬ В ПРИОРИТЕТ ЗАКУПКИ У РОССИЙСКИХ... ПРАЙМ, 08.07.2022
потребрынок, бизнес, новости
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ТОРГОВЫМ СЕТЯМ НЕОБХОДИМО ПОСТАВИТЬ В ПРИОРИТЕТ ЗАКУПКИ У РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ — МАНТУРОВ