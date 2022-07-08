МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Ситуация с поставками картофеля для нужд общепита может наладиться уже осенью, сообщил РИА Новости зампред правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюза") Дмитрий Леонов. Картофеля фри временно не будет в некоторых ресторанах "Вкусно – и точка"

"Временные трудности с наличием сырья в сетях общественного питания ввиду неблагоприятного прошлого года по картофелю не исключены. Но на наш взгляд, ситуация с поставками картофеля для нужд общепита может наладиться уже осенью", — сказал Леонов, комментируя отсутствие картофеля фри в ряде ресторанов быстрого обслуживания сети "Вкусно – и точка".

Компания сообщила в пятницу, что временно не будет вводить в части вновь открываемых предприятий сети картофель фри или картофель по-деревенски, увязав эту ситуацию с тем, что 2021 год стал неурожайным по необходимым для этой продукции сортам картофеля, а также с невозможностью импорта с рынков, которые могли бы стать временными поставщиками.

Леонов напомнил, что в прошлом сезоне — ввиду непогоды, сокращения посадочных площадей и снижения урожайности — сбор картофеля по сравнению с 2020 годом снизился на 6,7%, до 18,31 миллиона тонн; в свою очередь урожайность снизилась на 3,7%, убранные площади — на 3,1%. Импорт картофеля в прошлом году составил 544,5 тысячи тонн, что сопоставимо со среднегодовыми показателями.

"В текущем сезоне ввиду ожидаемого увеличения размеров площадей и роста валовых сборов не исключено, что производство картофеля увеличится. На данный момент погодные условия благоприятные. Однако многое будет зависеть от природно-климатических факторов в дальнейшем", — добавил собеседник агентства. Он также подчеркнул, что оптовые цены на молодой картофель на Юге за месяц снизились на 57,5% и составляют 19 рублей за килограмм.