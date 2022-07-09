МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Опустевшими бутиками в центре Москвы интересуются владельцы общепита, продуктовых холдингов и алкомаркетов, сообщили опрошенные РИА Недвижимость эксперты. Матвиенко: беспрецедентные санкции не смогли пошатнуть российскую экономику

ОБЕЩАЛИ ВЕРНУТЬСЯ?

Всего с начала года на пешеходных улицах приостановили деятельность более 40 арендаторов, занимавших там 12% общей площади торговых помещений, рассказала директор направления стрит-ритейла компании Knight Frank Russia Ирина Козина. Больше всего закрытых бутиков приходится на такие локации, как Третьяковский проезд, Столешников переулок и Кузнецкий мост. Среди ушедших брендов одежды и аксессуаров — компании-гиганты Nike, Massimo Dutti, H&M, Mango, Hermes, Gucci, Balenciaga, Yves Saint Laurent, Alexander McQueen, Louis Vuitton, Chanel, Bershka, Pull&Bear, Zara, Stradivarius, Oysho, Levi's, Prada, Swarovski, Cartier, Rolex.

Причем новых громких уходов международных игроков с рынка стрит-ритейла в Москве сейчас не ожидается. Есть даже сведения, что многие бренды говорят о пролонгации договоров. Не исключено, что могут вернуться и ушедшие ритейлеры. "Чаще всего закрытия носят временный характер из-за внешнеполитической ситуации и логистических сложностей. В целом сейчас все бренды без исключения, включая люксовых, рассматривают новые варианты поставок и ждут подходящего момента для возвращения", — уточнила Козина.

По словам собеседницы РИА Недвижимость, пустые помещения рассматриваются российскими брендами и новыми компаниями из списка дружелюбных стран. "Как один из перспективных трендов на рынке можно выделить спрос на помещения на Столешниковом переулке, Петровке, Большой Дмитровке и в окрестностях Патриарших, например, от локальных российских дизайнеров и брендов с эксклюзивными товарами", — отметила она.

ТАКАЯ РАЗНАЯ ВАКАНСИЯ

С уходом из России международных фэшн-операторов и заведений общепита вакансия на многих центральных улицах в Москве, считавшихся торговыми коридорами, увеличилась, добавила Козина. Например, от 0,3 до 8 процентных пунктов к июню прошлого года составил рост вакансии на Большой Дмитровке, Маросейке, Никольской улице, Камергерском и Пятницком переулках. Сильнее всего — на 28 процентных пунктов — показатель увеличился на Кузнецком мосту. "Это связано с тем, что данный торговый коридор намного меньше по объему торговых площадей, а ушедшие игроки занимали там большие площади", — объяснила Козина.

Отдельные улицы продемонстрировали падение доли пустующих помещений: Ордынский тупик и Лаврушинский переулок (-21 процентный пункт), Большая Якиманка (-11 п.п.), Большая Никитская (-8 п.п.), Новый Арбат и Петровка (- 5 п.п.), Остоженка (-3 п.п.), Тверская (-2 п.п.), Столешников переулок (-1,5 п.п.). По словам Козиной, это связано с тем, что в этих торговых коридорах в последнее время активно открывали обновленные магазины, в которые переезжали разные арендаторы.

Из-за появления новых качественных помещений на этих торговых улицах выросли и ставки аренды, которые подтянули за собой и ставки на другие локации, добавила она. На Мясницкой улице максимальная стоимость найма помещений увеличилась на 45%, на Новом Арбате — на 33%. Росла аренда и на Патриарших прудах (на 40%), в Столешниковом переулке (19%), на Никольской улице (18%) и на Кузнецком мосту (9%). Единственным торговым коридором, где этот показатель упал (-14%), стал Арбат — популярность улицы в последнее время снижается для арендаторов.

ВЫХОД ИЗ МОДЫ

Среди тех, кто рассматривает возможность занять помещения неработающих бутиков, партнер Ricci/Blackstone Алексей Сигал называет X5 Retail Group и "Мираторг", а также кафе, рестораны, аптеки и алкомаркеты. Хотя собственники, по его словам, пока не стремятся кардинально менять профиль своих магазинов, так как это требует достаточно существенной технической подготовки и вложений.

"По части магазинов реализовать такую смену профиля будет даже технически невозможно, поэтому владельцы стараются искать сегодня бренды одежды, которые захотят занять помещения", — сказал Сигал.

Глава ритейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько также предполагает, что изменения уже происходят, и ушедшие иностранные бренды в ближайшее время могут заменить общепитом.