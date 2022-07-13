МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Произведенная российскими производителями небеленая офисная бумага полезна для глаз человека, в отличие от беленой, заявил заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Олег Бочаров. Минпромторг скорректировал перечень для параллельного импорта

"Мы узнали, что отсвечивающая, такая вот белая офисная бумага наносит вред здоровью. Оказывается, более фактурная бумага она полезна для глаз человека", — заявил он, выступая на совете по вопросам развития лесного комплекса. При этом, по словам Бочарова, себестоимость такой фактурной бумаги падает. "Поэтому считаем, что это был серьезный маневр целлюлозно-бумажными комбинатами", — добавил он.

Российские производители из-за санкций лишились поставок из Финляндии химикатов для отбеливания бумаги. Как уточнил Бочаров, Светлогорские, Кондопожские, Туринские ЦБК уже смогли адаптироваться в условиях санкционного давления и начали производить офисную бумагу без использования отбеливателя.

Минпромторг отмечает, что сегодня потребительский спрос на небеленую бумагу гораздо выше, чем на обычную беленую бумагу. При этом, как отметил Бочаров, фактурная бумага является более экологичной и наносит меньший вред экологии России.

Также Бочаров упомянул, что спекулятивный спрос на бумагу, который возник в марте, был закрыт уже в конце мая.