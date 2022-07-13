МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Плодоовощная продукция в РФ за неделю со 2 по 8 июля продолжила дешеветь почти теми же темпами, что и неделю назад, а рис, который последнее время заметно вырос в цене, почти перестал дорожать, следует из данных Росстата. Средняя цена бензина в России снижается девятую неделю подряд

"Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 3,7%", — сообщает статведомство. За предыдущий отчетный период, с 25 июня по 1 июля, цены на плодоовощную продукцию снизились на 3,8%.

По данным Росстата, капуста с 2 по 8 июля подешевела на 13,05% (неделей ранее — на 13,82%), а свекла и картофель — на 8% и на 7,61% (до этого — на 6,34% и на 7,03%). В свою очередь цена на помидоры в среднем снизилась на 4,5%, а на огурцы — выросла на 2,16%; на предыдущей неделе помидоры также дешевели (на 5,62%), а цена на огурцы снижалась на 0,53%. Цена на яблоки на отчетной неделе снизилась на 1,3% и выросла на 0,14% на предыдущей.

Рис почти перестал дорожать: со 2 по 8 июля цена на него в среднем по РФ выросла на 0,01% против 0,14% за прошлую неделю. Продолжает падать стоимость гречки — на 1,07% против 0,72% — и пшена — на 0,11% (до этого — на 0,14%). Черный хлеб подорожал на 0,25% (на прошлой неделе — на 0,3%), белый — на 0,11% (до этого — подешевел на 0,06%).

Как и прежде, снижаются цены на яйца, сахар и подсолнечное масло: за период со 2 по 8 июля эти продукты подешевели на 1,05%, 1,28% и 0,4%, а неделей ранее — на 0,41%, 2,23% и 0,24% соответственно. Мясо следует той же тенденции: говядина за отчетную неделю стала дешевле на 0,01% (на прошлой неделе — на 0,12%), а цена на свинину и мясо кур снизилась чуть сильнее — на 0,08% (до этого — на 0,19%) и на 0,17% (как и на прошлой неделе).

Статведомство также отмечает, что фруктово-ягодные консервы для детского питания подорожали на 0,6%, маргарин – на 0,5%, мороженая рыба – на 0,4%, а полукопченые и варено-копченые колбасы, сосиски, сардельки и сыры стали дороже на 0,2%. Чуть меньше, на 0,1%, выросли в цене сливочное масло, стерилизованное молоко и водка.