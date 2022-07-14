НУР-СУЛТАН, 14 июл — ПРАЙМ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил выговоры министрам сельского хозяйства, а также министрам торговли и интеграции за просчеты в области обеспечения сахаром. Минэнерго выразило интерес к проектам газовой генерации в Казахстане

"Мы на 90% зависим от импортного сахара. Здесь можно ссылаться на решения в рамках ЕАЭС, но это, в любом случае, — это серьезный просчет правительства. Значит, не защитили позицию государства. Поэтому я объявляю выговоры министрам Бахыту Султанову и Ерболу Карашукееву", — сказал он в ходе расширенного заседания правительства.

Токаев напомнил, что в Казахстане функционируют лишь четыре из семи введенных ранее сахарных заводов, при этом они загружены лишь на 31%. Кроме того, за последние четыре года площади сахарной свеклы в стране уменьшились на треть, хотя минсельхоз рассчитывает нарастить долю свекловичного сахара в шесть раз к 2026 году — с 7 до 43%.

Президент призвал правительство срочно разработать отдельный отраслевой проект по развитию сахарной отрасли, нацеленный на серьезное сокращение импортозависимости и постепенный переход Казахстана к самообеспечению данным продуктом. "Интерес со стороны внутренних и иностранных инвесторов к этой отрасли достаточно высок, нужны правильные подходы. Это принципиальный вопрос, имеющий в том числе внутриполитическое значение", — подчеркнул Токаев.