МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Бренд "М.Видео" запустил продажи подержанных телефонов от партнеров с гарантией и сервисным обслуживанием на площадке собственного маркетплейса, сообщил ритейлер. М.Видео возвращает распродажи

"М.Видео" реализует партнерский ассортимент восстановленных смартфонов на собственном маркетплейсе — за комиссию, без создания собственных запасов. Первыми на площадке появились проверенные девайсы бренда Apple по состоянию максимально приближенные к новому и без следов эксплуатации", — говорится в сообщении.

Отмечается, что продавец проводит предпродажную подготовку, включая диагностику, замену комплектующих, сброс настроек, гигиеническую обработку и упаковку, также предоставляет гарантию 180 дней и берет на себя сервисное обслуживание.

Как объясняет компания, всего будет доступно три категории состояния смартфонов: "как новый" (неиспользованный или использованный мало в чехле и с защитным стеклом, корпус без царапин и потертостей), "отличный" (пользовались недолго и аккуратно, могут быть незначительные царапины и потертости) и "хороший" (активно пользовались, заметны царапины и потертости, которые легко скрыть чехлом).

Планируется, что в перспективе география и ассортимент продаж будут увеличены за счет других брендов и товарных категорий.

"Восстановленные смартфоны преимущественно в состоянии "как новый" являются для нас способом предложить востребованные товары под разные запросы и бюджет в дополнение к собственному стоку, цены на который находятся на привлекательном уровне. Клиенты получают качественный девайс с гарантией по еще более доступной цене и могут оперативно заменить свою старую технику или попробовать новый бренд", — подчеркнул директор кластера "Цифровая техника" "М.Видео-Эльдорадо" Никита Тихвинский.