МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Обязательную маркировку пива целесообразно вводить в России в текущем году, не затягивая период проведения эксперимента, говорится в обращении общественной организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" (ОПИ) в адрес президента РФ Владимира Путина. Оператор заверил, что маркировка пива в России не вызовет дефицита

Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку пива в специализированной упаковке (в кегах) с 1 сентября 2022 года, а для напитков в других видах упаковки — с 1 декабря будущего года. Сейчас в РФ проводится эксперимент по маркировке пива и других отдельных видов слабоалкогольной продукции, он продлится до 31 августа 2022 года. Союз российских пивоваров недавно обратился к президенту РФ с просьбой не вводить обязательную маркировку пива из-за рисков снижения эффективности работы отрасли и сокращения выпуска этой продукции.

"Обязательную маркировку пивоваренной и иной алкогольной продукции средствами идентификации целесообразно ввести в текущем году, не затягивая период проведения эксперимента", — считают в ОПИ.

Там обращают внимание на масштабные нарушения, допускаемые производителями пива и пивных напитков, приводя в качестве примера отсутствие обязательной информации у более 53% выпускаемой продукции или фальсификацию состава у более 15% продукции, а также выпуск неучтенных объемов продукции.

В ОПИ считают, что цифровая маркировка, выступая одновременно инструментом контроля и профилактики, уже привносит свой позитивный вклад в решение аналогичных проблем на смежных рынках — например, молочной продукции, лекарств, табака, изделий легкой промышленности, парфюмерии. "Длительный опыт внедрения маркировки в различных категориях показывает, что она не оказывает практического влияния на стоимость товаров для потребителей", — добавляют авторы обращения.