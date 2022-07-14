МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Пивоваренная компания AB InBev Efes (бренды Hoegaarden, Stella Artois, Velkopopovickу Kozel) выводит на российский рынок новый национальный бренд El Capulco, это практически единственный случай появления нового бренда от крупного игрока за последние пять лет, говорится в сообщении компании. В России посчитали ввод обязательной маркировки пива целесообразным

"AB InBev Efes запустила новый бренд пива в мексиканском стиле — El Capulco. Запуск стал ответом на растущий у потребителей интерес к мексиканской культуре и мексиканскому пиву в частности — за последние три года эта категория выросла более чем на 200%", — говорится в сообщении.

El Capulco производится на заводе AB InBev Efes в Калуге и будет продаваться в стеклянных бутылках объемом 0,45 литра. Бренд уже доступен в некоторых магазинах, а в августе будет широко представлен во всех каналах продаж. Он будет представлен в сегменте супер-премиум: по оценке компании, этот рыночный сегмент с 2018 года продемонстрировал полуторакратный рост и остается крайне востребованным. Помимо этого, планируется запуск безалкогольной версии.

В компании запуск нового бренда считают знаковым событием как для себя, так и в целом для отрасли. "Это практически единственный случай появления нового национального бренда от крупного игрока на российском рынке за последние пять лет. Для нашей индустрии более характерно расширение линейки уже существующих наименований как в части вкусов, так и в отношении форматов упаковки, но в этот раз мы решили вывести на рынок абсолютно новый бренд", — приводятся в сообщении слова директора по маркетингу AB InBev Efes Ольги Гавриленко.

AB InBev Efes была образована 30 марта 2018 года благодаря слиянию бизнесов бельгийского концерна AB InBev и турецкой Anadolu Efes. Сама компания в конце апреля сообщила, что акционеры (Anadolu Efes и AB InBev) вступили в активные переговоры в отношении продажи неконтролирующей доли AB InBev в совместном российском предприятии AB InBev Efes компании Anadolu Efes.