МОСКВА, 14 июл – ПРАЙМ. IKEA прекратила оформлять заказы на товары в Москве и Санкт-Петербурге в рамках онлайн-распродажи.

"К сожалению, оформить заказ в Москве и Санкт-Петербурге пока не получится, так как все интервалы для доставки и самовывоза на ближайшее время уже заняты", — говорится на сайте компании.

Личный кабинет и список покупок также остаются недоступными, клиентам рекомендуется добавлять товары непосредственно в корзину.

IKEA, ранее сообщившая об уходе с российского рынка, объявила 5 июля финальную распродажу для всех покупателей. Сообщалось, что товары можно будет купить на сайте ikea.ru, при этом оформление заказа в приложении или в магазине невозможно. На Wildberries вдвое вырос ассортимент товаров IKEA после старта распродажи

Однако уже в первый день распродажи сайт компании работал со сбоями, наблюдались трудности с входом в личный кабинет и добавлением товаров в корзину. После этого магазин ввел онлайн-очередь для всех желающих приобрести товары.

IKEA — крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции. С 2000 года компания открыла в 13 регионах России 26 магазинов (включая гипермаркеты в ТЦ "Мега", студии и магазины городского формата).