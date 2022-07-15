ВЛАДИВОСТОК, 15 июл — ПРАЙМ. Спасский районный суд в Приморье в пятницу начнет рассматривать по существу иск к ООО "Эйч Энд Эм Хеннес Энд Мауриц" о дискриминации по национальному признаку, который к компании подал юрист из Приморья Дмитрий Качан. Twitter подал в суд на Маска, чтобы он купил соцсеть

Одна из крупнейших в мире розничных сетей торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M), которой также принадлежат марки COS, Monki, Weekday, Cheap Monday, в начале марта приостановила все продажи в России на фоне ситуации вокруг Украины.

Руководитель юридической компании "Аргумент" Дмитрий Качан подал иск к ООО "Эйч Энд Эм Хеннес Энд Мауриц" о возмещении морального вреда на сумму в 700 тысяч рублей из-за закрытия сети магазинов H&M в России. Он рассказывал РИА Новости, что иск является поводом доказать, что ни один бренд не имеет права ущемлять и подвергать дискриминации по национальному признаку. На предварительном заседании по иску, по словам Качана, представители ответчика не присутствовали, но сторона предоставила свои письменные отзывы: свою вину компания не признает, просит суд отказать в удовлетворении иска в полном объёме.

В пятницу, 15 июля, в 14.00 (07.00 мск) в суде состоится первое заседание по существу по иску к H&M.