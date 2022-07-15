МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, на неделе с 4 по 10 июля вырос на 0,6 пункта и достиг 112,6 пункта — максимального значения за все время расчета, с апреля 2020 года. Россиян предупредили об очередной волне коронавируса

Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству крупнейшим оператором фискальных данных "Платформа ОФД". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров, ажиотажный спрос на которые сделал их символами пандемии коронавируса: антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, кусковое мыло, туалетная бумага, лимоны и гречка.

По всем семи товарам из "коронавирусной корзины" еженедельно "Платформа ОФД" рассчитывает агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение Covindex на неделе с 13 по 19 апреля 2020 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.

На неделе с 27 июня по 3 июля средний чек вырос по антисептикам (на 6%, до 357 рублей) и медицинским маскам (на 4%, до 130 рублей). Снизился он по перчаткам (на 3%, до 147 рублей), туалетной бумаге (на 3%, до 101 рубля), кусковому мылу (на 2%, до 119 рублей) и лимонам (на 2%, до 43 рублей). По гречке он сохранился на прежнем уровне (113 рублей). Таким образом, Covindex по сравнению с предыдущей неделей остался неизменным — 112 пунктов. Россияне сократили свои расходы в июне

Затем, на следующей неделе, с 4 по 10 июля, средний чек подскочил по антисептикам (на 10%, до 394 рублей), лимонам (на 9%, до 47 рублей) и медицинским маскам (на 6%, до 138 рублей). По сравнению с предыдущей неделей он снизился по кусковому мылу (на 15%, до 101 рубля), перчаткам (на 3%, до 143 рублей), туалетной бумаге (на 3%, до 98 рублей). По гречке снова остался на уровне 113 рублей.

Таким образом, Covindex по сравнению с предыдущей неделей вырос на 0,6 пункта и составил 112,6 пункта. До этого максимальным значением индекса были 112 пунктов, фиксировавшиеся две недели подряд — с 20 по 26 июня и с 27 июня по 3 июля, а еще раньше — 111,3 пункта, зафиксированные на неделе с 28 февраля по 6 марта 2022 года.

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации заметно выросли размеры средних чеков на средства индивидуальной защиты — потребители стали выбирать упаковки больших объемов, отметили аналитики "Платформы ОФД".

В связи с техническими профилактическими работами у оператора с базами данных, Covindex за 11-17 июля и 18-24 июля выйдет позже, вместе с периодом за 25-31 июля.