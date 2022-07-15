МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Польский производитель замороженных овощей, фруктов и ягод Hortex ушел с российского рынка — новым владельцем компании в России стала ГК "Агама", свидетельствует информация в ЕГРЮЛ. Шведская Electrolux объявила об уходе из России

Так, согласно выписке из реестра, 100% "Ортика Фрозен Фудс", представляющей Hortex в России, принадлежит группе компаний "Агама" — производителю рыбы и морепродуктов. Изменения в реестр внесены 11 июля.

У "Ортика Фрозен Фудс" в России два завода в Московской области и один в Карелии.

Группа компаний "Агама" была основана в 1998 году, включает в себя две фабрики, магазин "Рыбная мануфактура N1" и ряд других объектов и специализируется на производстве рыбы и морепродуктов.

Hortex — один из крупнейших мировых производителей замороженных овощей и фруктов. Компания была основана в Польше в 1958 году.