МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Стали известны имена новых владельцев российского бизнеса американской сети кофеен Starbucks. Ими станут ресторатор Антон Пинский, певец и бизнесмен Тимати, также компания "Синдика". Американская сеть кофеен Starbucks уходит с российского рынка

"Сделка в завершающей стадии", — сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе компании "Синдика".

Американская сеть кофеен Starbucks заявила о решении уйти с российского рынка в мае этого года. В июле сообщалось, что купить бизнес в России может ресторатор и основатель компании Pinskiy&Co Антон Пинский.

Первая кофейня Starbucks открылась в Москве в 2007 году. В России на момент работы компании функционировало более 100 заведений сети.