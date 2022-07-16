МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Растительные белки в будущем станут основой "еды за доллар в день", они позволят не только снизить себестоимость продукции, но и помочь преодолеть продовольственный кризис в странах Африки, рассказал РИА Новости ответственный секретарь рынка FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Константин Иванов. В МИД рассказали о поставках продовольствия в Африку и Ближний Восток

"Растительная альтернатива имеет в будущем большое значение с точки зрения производства доступной недорогой белковой продукции, в том числе заменителей мяса и молока. По мере развития технологии растительные белки, безусловно, должны и наверняка станут основой той самой "едой за доллар в день", которая нужна сегодня в определенных частях мира, пострадавших от пандемии и мирового логистического кризиса, а теперь находящихся под угрозой кризиса продовольственного — например, в странах Африки", — сообщил он в кулуарах проектно-образовательного интенсивна "Архипелаг-2022".

В пресс-службе Платформы НТИ отметили, что этот тренд ожидается в ближайшие 10 лет. "Рынок продуктов питания на растительной основе находится на ранней стадии становления. Очевидно, что в силу своей молодости он отстает от развитых сегментов рынка, в том числе и с точки зрения регулирования, и с точки зрения полной независимости от импорта", — сообщил собеседник агентства.

"С приходом кризиса же изменяется позиционирование продуктов данной категории — из разряда премиальных эти продукты перейдут в сегмент востребованных и доступных по цене. Поэтому растительные белки могут сыграть роль основы "еды за доллар в день" в ближайшие 10 лет", — добавил он.

По словами Иванова, спрос на продукты растительного происхождения формировался под влиянием ряда взаимосвязанных факторов, среди которых: стремление населения к ведению здорового образа жизни и снижения потребления красного мяса, насыщенных жиров; влияние на экологию и климат.

"Спрос на продукцию растительного происхождения в нынешних условиях определяется, с одной стороны, скоростью и масштабом изменений потребительского спроса, а с другой стороны — готовностью производителей пожертвовать сроками окупаемости сделанных инвестиций путем снижения стоимости продукции. Спрос на такую продукцию также будут поддерживать и сети для замещения выпадающего ассортимента импортной продукции", — ожидает он.