МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Миллионы семей Великобритании исключают из рациона мясо и рыбу в связи с резким подорожанием продуктов питания, сообщает Daily Mail. Еврокомиссия ждет роста цен на газ и электричество в ближайшее время

Как свидетельствует статистика, в течение последних трех месяцев продажи всех видов мяса, рыбы и птицы заметно сократились по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Так, согласно подсчетам аналитической компании Kantar, продажи говядины сократились на 13,7%, свинины — на 10,6%, баранины — на 23,7%, а рыбы — на 11,6%.

Издание отмечает, что сегодня британцы в поиске более дешевых источников белка массово переходят с дорогостоящих мясных вырезок на более дешевую курятину.

При этом, как подчеркивает Daily Mail, веганы и вегетарианцы тратят на продукты питания значительно больше, чем среднестатистический гражданин страны.