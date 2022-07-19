МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Крупные западные одежные сети, приостановившие деятельность в России с началом спецоперации на Украине, в случае полного ухода с российского рынка будут вынуждены списать, по самой консервативной оценке, $800 миллионов, пишет "Коммерсант" со ссылкой на расчеты аудиторских компаний, оценивающих по запросу торговых сетей возможные потери. Ритейлеры зафиксировали рост продаж китайских смартфонов в России

Издание отмечает, что шведская сеть H&M, объявившая о бесповоротном закрытии своих магазинов в России, уже подтвердила потерю в $190 миллионов.

Если же все международные одежные бренды тоже хлопнут дверью, то, по оценкам аудиторов, в сумме потеряют $760-800 миллионов.

Причем один из источников "Коммерсанта" считает указанную сумму консервативной. По его мнению, убытки могут существенно возрасти, если ритейлеры не распродадут товарные остатки и не придумают, как снизить потери от разрывов действующих долгосрочных контрактов на аренду площадей.

Самые значительные убытки могут понести испанская Inditex (сети Zara, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Pull & Bear) — около $300 миллионов, японская Uniqlo и французская Decathlon — по $150-170 миллионов.

Вместе с тем ряд западных сетей уже начали получать иски от владельцев торговых площадей. По данным "Коммерсанта", с мая по середину июля зарегистрировано более 30 заявлений на общую сумму требования свыше 2,3 миллиарда рублей. Из этой суммы 1,46 миллиардов пришлось на Inditex, 563 миллиона — на H&M.