МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Цены на IPhone вернулись в России к уровню начала февраля — снижение по итогам второго квартала к первому доходит до 23%, падение стоимости к отметкам первых трех месяцев наблюдается и среди других популярных моделей смартфонов, говорится в исследовании ценового агрегатора Price.ru, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. Магазины re:Store начали ввозить iPhone и MacBook по параллельному импорту

"Цены на популярные среди россиян модели смартфонов и ноутбуков во втором квартале 2022 года вернулись к показателям начала февраля 2022 года… Снижение цен на предыдущие модели iPhone составило до 23%", — говорится в исследовании.

Там же уточняется, что средняя стоимость IPhone 12 составляет 57 098 рублей (–22% относительно первого квартала этого года, когда цена смартфона составляла 69 484 рубля), IPhone 11 Pro 256GB – 50 758 рублей (–23%), средняя цена iPhone 11 Pro Max 256GB вернулась к показателям первого квартала этого года и составляет 64 726 рублей.

Кроме того, средняя стоимость Samsung Galaxy S20 FE в отечественных интернет-магазинах по итогам второго квартала составляет 38 949 рублей, что на 9% дешевле, чем в первом квартале. Цена на смартфон Xiaomi Poco X3 Pro 8/256Gb вернулась к значениям первого квартала (26 410 рублей), как и стоимость Samsung Galaxy A52 256GB (32 920 рублей).

Аналогичная динамика наблюдается и на рынке ноутбуков: средняя стоимость MacBook Air (модель 2020 года) во втором квартале снизилась на 34% и составила 96 828 рублей, при этом спрос на него вырос на 71%. Цена Xiaomi Mi Notebook Pro снизилась на 15%, до 99 798 рублей (спрос вырос на 64%), а цена ноутбука HP 15s-eq2022ur просела более чем в два раза – на 139%, до 55 250 рублей.

Аналитики также отметили, что во втором квартале россияне стали реже интересоваться подержанной техникой: спрос на покупки смартфонов с рук упал на 8%, на ноутбуки — на 28%. Также заметно падение онлайн-спроса на ремонт техники: смартфонов – на 28%, ноутбуков – на 20%. "Стоит отметить, что большинство россиян все еще сохраняют режим экономии, поэтому смартфоны "прошлых сезонов" по спросу сейчас сопоставимы с актуальными", — отметили эксперты Price.ru.