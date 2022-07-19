МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Ритейлеры "М.Видео", "Эльдорадо", "Ситилинк", "Все инструменты", "Яндекс.Маркет", Ozon и DNS предоставят покупателям годовую гарантию на бытовую технику, смартфоны, ноутбуки и компьютеры, поступившие в продажу по параллельному импорту, сообщил "Известиям" президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов. Минсельхоз призвал наладить параллельный импорт из-за технических рисков

По его словам, предоставление гарантий — право, которое продавцы могут реализовывать по собственному усмотрению. При этом законодательно минимальный срок гарантии при параллельном импорте на сегодняшний день еще не определен.

Соколов объяснил, что гарантии на параллельный импорт будут предоставляться по следующей схеме. Ритейлеры заключат договоры с сервисными центрами, ранее работавшими с производителями, о приеме гаджетов и техники на ремонт по гарантии. Он подчеркнул, что если в устройствах обнаружится какой-либо дефект — скажем, заводской брак, за это будут отвечать ритейлеры — за свой счет.