МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Один из ведущих сервисов "Магнит Доставка" перешел на на IT-платформу собственной разработки, созданную на отечественном программном обеспечении, сообщил ритейлер. "Магнит" начал тестировать новый формат магазинов

В сообщении говорится, что IT-платформа является собственной разработкой ритейлера, созданной на российском программном обеспечении. "Розничная сеть завершила перевод пула бизнес-процессов в рамках сервиса "Магнит Доставка" в контур технологического решения компании. Теперь все функции, которые ранее осуществлялись на сторонней платформе, полностью реализуются внутри розничной сети. Собственное e-com решение охватывает 95 населенных пунктов присутствия сервиса и весь путь пользователя онлайн-услуги", — говорится в сообщении.

Кроме того, розничная сеть тестирует в приложении для доставки опцию самовывоза. Планируется, что скоро сервис будет доступен для всех пользователей.

"Стороннюю платформу мы использовали, чтобы быстро запустить услугу онлайн-доставки для своих покупателей и с самого начала рассматривали ее как временное решение. Сейчас мы можем эффективнее управлять скоростью выполнения заказов, регулярно внедрять новые пользовательские опции: маркетинговые обновления, улучшенный функционал в приложении и многое другое", — приводятся в сообщении слова директора по продажам и маркетингу в электронной коммерции розничной сети Евгения Николаева.

Отмечается, что переход на собственную платформу позволил повысить эффективность цифрового маркетинга в электронной коммерции, более чем на 20% снизив стоимость привлечения и удержания пользователей.

"Магнит" — одна из ведущих розничных сетей торговли продуктами питания в России. По состоянию на 31 марта сеть насчитывала 26 605 магазинов, расположенных в 3 946 населенных пунктах РФ.