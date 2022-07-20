МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Расходы россиян на FMCG (товары повседневного спроса) за июнь выросли по сравнению с маем на 5,2% и составили 47% от общих затрат, свидетельствуют данные исследовательского холдинга "Ромир". Россияне сократили свои расходы в июне

"В июне на FMCG-товары пришлось 47% расходов россиян. Это на 5,2% больше, чем в мае. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года индекс выше на 0,2%", — следует из расчетов ежемесячного FMCG Index.

При этом холдинг отмечает, что затраты на FMCG характеризуют уровень благосостояния населения, так как это статья расходов, которая обязательно присутствует в бюджете любого домохозяйства. Размер доли затрат на данный сегмент является одним из факторов, определяющих, к какой категории стран по степени благосостояния относится исследуемое население.

"Доля товаров повседневного спроса в корзине покупателя восстанавливается в июне. В мае мы видим снижение доли до 44%, что было связано, с одной стороны, с трендом на экономию, с другой – с майскими праздниками, в период которых фокус покупателя смещается в сторону трат на досуг. В июне поведение стабилизируется, что и приводит к текущему значению индекса", – отметила директор направления "М-Ромир" Ксения Пайзанская.

Как поясняет "Ромир", размер доли бюджета, которую семья тратит на FMCG товары, определяет объем средств, которые домохозяйство может потратить на другие обязательные потребности (жилье, транспорт, связь, одежда, обувь, здоровье и др.), на восстановление (отдых, спорт, культура и др.) и развитие (образование, улучшение условий проживания и др.). При этом затраты в большей степени отражают способность домохозяйств удовлетворять свои потребности.

FMCG Index отражает соотношение затрат домохозяйств на FMCG товары ко всем расходам домохозяйства. К категории затрат на продукты питания относятся все расходы — как на домашнее, так и на внедомашнее потребление продуктов питания, в том числе в horeca (гостинично-ресторанный бизнес или общепит). Общие затраты домохозяйств рассчитываются как средние ежемесячные затраты домохозяйств на все категории товаров и услуг.